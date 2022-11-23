Известная певица Тина Кароль показала, как она поддерживала страну вместе с украинцами и ходила на мирные протесты.

Известная украинская певица Тина Кароль смогла впечатлить фанатов, когда показала на кадрах, как вместе с украинцами заграницей ходила на мирные протесты, поддерживала пострадавших и призывала к освобождению украинских земель. Артистка до сих пор занимается своим фондом и помогает ВСУ.

В День достоинства и свободы Тина представила несколько кадров – подборку видео, на которых она ходила вместе с украинцами на различные мероприятия, цель которых – поддержать свою страну.

«Слава Украине! 🇺🇦 Героям Слава!; Все будет Украина❤️; Спасибо за все то, что ты делаешь для нашей страны!❤️; Наша гордость! Слава Україні!❤️; Мы несгибаемая нация, которую никогда не победить! Слава Украине! Героям Слава! Украина больше всего 💪🙏🇺🇦; Несокрушимый! Сильные!🇺🇦🫂; Достойна и свободна! 😍» - отвечают в сети.

На фан-страницах Тины можно увидеть периодически довольно интересные видео с концертов Кароль. Выступая в черном блестящем топе и брючном костюме, артистке удалось подчеркнуть самое лучше, а также заинтересовать пластичностью движений.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

Также Politeka писала, что Кароль в слезах эмоционально обратилась к украинцам после сложного вечера: "И ты береги себя...".