Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова дала українцям кілька корисних порад.
"Найкращий початок активного дня - це простий та смачний сніданок для всієї родини за будь-яких умов. Я знаю, як це буває, коли електрична плита очікує на свою чергу по графіку включення світла, а тим часом хочеться вже зранку порадувати рідних смачним різноманіттям, адже зазвичай кожен, зокрема діти, хоче щось своє, улюблене", — пише Боржемська.
Тому Марина запропонувала кілька варіантів смачних та корисних сніданків, які можна приготувати й без світла.
"Та ідеальне рішення для всіх є, і війна не зламає наших планів, адже ми підготуємося заздалегідь - практично всі інгредієнти для запропонованого сніданку можна приготувати завчасно та / або завжди мати на увазі той варіант, який працює за будь-яких умов!", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".
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Боржемська дала рецепти одразу 20 корисних сендвічів на будь-який смак, наприклад:
курка + моцарела + помідор,
слабосолена червона риба + авокадо + яйце-пашот,
печінка тріски (8-10 г) + огірок + зелень,
сир + риба с/с + огірок,
помідор + тунець у власному соку + маслини,
авокадо + яйце-пашот + зелена цибуля.
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.