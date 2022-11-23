Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська порадила, яким має бути сніданок.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова дала українцям кілька корисних порад.

"Найкращий початок активного дня - це простий та смачний сніданок для всієї родини за будь-яких умов. Я знаю, як це буває, коли електрична плита очікує на свою чергу по графіку включення світла, а тим часом хочеться вже зранку порадувати рідних смачним різноманіттям, адже зазвичай кожен, зокрема діти, хоче щось своє, улюблене", — пише Боржемська.

Тому Марина запропонувала кілька варіантів смачних та корисних сніданків, які можна приготувати й без світла.

"Та ідеальне рішення для всіх є, і війна не зламає наших планів, адже ми підготуємося заздалегідь - практично всі інгредієнти для запропонованого сніданку можна приготувати завчасно та / або завжди мати на увазі той варіант, який працює за будь-яких умов!", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Боржемська дала рецепти одразу 20 корисних сендвічів на будь-який смак, наприклад:

курка + моцарела + помідор,

слабосолена червона риба + авокадо + яйце-пашот,

печінка тріски (8-10 г) + огірок + зелень,

сир + риба с/с + огірок,

помідор + тунець у власному соку + маслини,

авокадо + яйце-пашот + зелена цибуля.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.