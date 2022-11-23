В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова дала украинцам несколько полезных советов.

"Лучшее начало активного дня - это простой и вкусный завтрак для всей семьи при любых условиях. Я знаю, как это бывает, когда электрическая плита ждет своей очереди по графику включения света, а тем временем хочется уже утром порадовать родных вкусным разнообразием, ведь обычно каждый, в частности, дети, хочет что-то свое, любимое", — пишет Боржемская.

Потому Марина предложила несколько вариантов вкусных и полезных завтраков, которые можно приготовить и без света.

"Но идеальное решение для всех есть, и война не сломает наших планов, ведь мы подготовимся заранее - практически все ингредиенты для предлагаемого завтрака можно приготовить заранее и/или всегда иметь в виду тот вариант, который работает при любых условиях!", - отметила звезда "Зважені та щасливі".

Боржемская дала рецепты сразу 20 полезных сэндвичей на любой вкус, например:

курица + моцарелла + помидор,

слабосоленая красная рыба + авокадо + яйцо-пашот,

печень трески (8-10 г) + огурец + зелень,

сыр + рыба с/с + огурец,

помидор + тунец в собственном соке + маслины,

авокадо + яйцо -пашот + зеленый лук.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.