В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова дала украинцам несколько полезных советов.
"Лучшее начало активного дня - это простой и вкусный завтрак для всей семьи при любых условиях. Я знаю, как это бывает, когда электрическая плита ждет своей очереди по графику включения света, а тем временем хочется уже утром порадовать родных вкусным разнообразием, ведь обычно каждый, в частности, дети, хочет что-то свое, любимое", — пишет Боржемская.
Потому Марина предложила несколько вариантов вкусных и полезных завтраков, которые можно приготовить и без света.
"Но идеальное решение для всех есть, и война не сломает наших планов, ведь мы подготовимся заранее - практически все ингредиенты для предлагаемого завтрака можно приготовить заранее и/или всегда иметь в виду тот вариант, который работает при любых условиях!", - отметила звезда "Зважені та щасливі".
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Боржемская дала рецепты сразу 20 полезных сэндвичей на любой вкус, например:
курица + моцарелла + помидор,
слабосоленая красная рыба + авокадо + яйцо-пашот,
печень трески (8-10 г) + огурец + зелень,
сыр + рыба с/с + огурец,
помидор + тунец в собственном соке + маслины,
авокадо + яйцо -пашот + зеленый лук.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.