Відома співачка Тіна Кароль показала незвичний кадр під час перельоту та привернула увагу до зовнішнього вигляду.

Відома українська співачка Тіна Кароль звикла щодня спілкуватися із шанувальниками у Телеграм. Тільки цього року зірка почала активно вести свою сторінку та ділитися думками, спілкуватися з приводу нових пісень та планів на майбутнє.

Також Тіна вирішила показувати і прості, швидкоплинні кадри без постановок. Одним із таких став знімок із літака. Артистка позувала з головним убором, сховавши волосся і чесно показала себе без косметики.

Яку пісню хочеться вам? - Запитала співачка.

«Ніжну❤️; Подвійний рай💔; Знайти Своїх 💔; Вище хмар❤️; лірику 🥹; з Юлею Саніною ахахахсх; Подвійний рай, Ваше хмар; Вільна❤️‍🔥; Щось ліричне 🥺; Така як гарний хлопець; Написаний тобою, шматочок твоєї душі❤️‍🩹; Сила висоти, йди на життя».

За словами артистки, кожен не забуває допомагати ЗСУ та про потреби українців.

«Ми також допомагаємо всім, що можемо. Звісно, ​​ми не можемо допомогти зброєю. Тому що… Ну як сказати, це ж має бути якась спеціальна формула – як же це називається? Мій фонд більш гуманітарний» - поділилася Тіна останніми подіями.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова розтягнулася в ефектному шпагаті та захопила фігурою: "Серйозна зброя".

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