Известная украинская певица Тина Кароль привыкла каждый день общаться с поклонниками в Телеграм. Только в этом году звезда начала активно вести свою страницу и делиться мыслями, общаться по поводу новых песен и планов на будущее.
Также Тина решила показывать и простые, мимолетные кадры без постановок. Одним из таких стал снимок с самолета. Артистка позировала с головным убором, спрятав волосы, и честно показала себя без косметики.
«Какую песню хочется вам?» - спросила певица.
«Нежную❤️; Двойной рай💔; Найти Своих 💔; Выше облаков❤️; лирику 🥹; с Юлей Саниной ахахахсх; Двойной рай, Ваше облаков; Свободна❤️🔥; Что-то лирическое 🥺; Такая как хороший парень; Написанный тобой, кусочек твоей души❤️🩹; Сила высоты, иди на жизнь💔».
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По словам артистки, каждый не забывает помогать ВСУ и о нуждах украинцев.
«Мы также помогаем всем, чем можем. Конечно, мы не можем помочь оружием. Потому что… Ну как сказать, это ведь должна быть какая-то специальная формула – как же это называется? Мой фонд больше гуманитарный» - поделилась Тина последними событиями.
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