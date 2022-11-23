Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", зараз активно працює над собою та намагається прийти у форму. Також зірка розпочала тренування за спеціальним планом та повністю переглянула своє харчування.

«Якщо я вам скажу, що тільки ви є головною проблемою у вашому житті, ви повірите? Впорайтеся з собою – будь-яка проблема стане лише горішком у ваших руках. Перевірте 🙌🏻» - заявила Мішина та показала кадри зі своїх тренувань.

У мережі одразу відреагували: «Go baby, go! 🔥👏; Дуже влучно 👏; Це факт! Дуже гарне формулювання істини; Цікава думка; Так! Інших немає 😊; Так, погоджуюсь!; Як важко бути собою❤️🔥; Надихаєте 🔥; Красива 😍; Я вірю, що це правда».

Щоб змінити свою продуктивність та бути задоволеною своїм тілом, артистка вирішила перебудувати багато звичок і вирішила навіть харчуватися інакше.

"Зараз проходжу крутий шлях трансформації. Переглядаю всі свої звички, харчування. Змінюю все… Але скажу одне: якщо ви впораєтеся з собою, то зможете трансформувати себе у кращу версію, і зможете подолати будь-яку складність чи проблему у вашому житті".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео