Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", сейчас активно работает над собой и старается прийти в форму. Также звезда начала тренировки по специальному плану и полностью пересмотрела свое питание.

«Если я вам скажу, что только вы главная проблема в вашей жизни, вы поверите? Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте 🙌🏻» - заявила Мишина и показала кадры из своих тренировок.

В сети сразу отреагировали: «Go baby, go! 🔥👏; Очень метко👏; Это факт! Очень красивая формулировка истины; Интересное мнение; Да!!! Других нет😊; Да, соглашаюсь!; Как трудно быть собой❤️🔥; Вдохновляете🔥; Красивая 😍; Я верю, это правда».

Чтобы изменить свою продуктивность и быть довольной своим телом, артистка решила перестроить многие привычки и решила даже питаться иначе.

"Сейчас прохожу крутой путь трансформации. Пересматриваю все свои привычки, питание. Меняю все… Но скажу одно: если вы справитесь с собой, то сможете трансформировать себя в лучшую версию, и сможете преодолеть любую сложность или проблему в вашей жизни".

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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