За словами популярної артистки, першої "Холостячки" Ксенії Мішиної, вона переглядає всі свої звички, харчування та змінює все. Вона вважає, що можна впоратися з будь-якою проблемою, якщо людина впорається із собою.
«Сніданок для вродливих жінок. Сьогодні з ранку вже третій тиждень багато моїх учнів з курсу разом зі мною починають свій ранок правильно та змінюють своє життя.
Контрастний душ, вакуум, вода тепла, дихальні практики, медитації» - сказала Ксенія і показала покроково, як тепер виглядає правильний ранок на її думку.
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До такого ритму Мішина закликає приєднатися шанувальників, щоб вони також започаткували розвиток «нових себе».
«І кожну мету вашу буде досягнуто. Наприклад, авокадо – джерело масел, вживання яких необхідне забезпечення базових потреб організму. Яйця – джерело білка, амінокислот. Я їм тільки білок, щоб контролювати рівень холестерину. Вівсяна каш – вуглеводи – основне джерело енергії» - ділиться Ксенія.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
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