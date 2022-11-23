За словами популярної артистки, першої "Холостячки" Ксенії Мішиної, вона переглядає всі свої звички, харчування та змінює все. Вона вважає, що можна впоратися з будь-якою проблемою, якщо людина впорається із собою.

«Сніданок для вродливих жінок. Сьогодні з ранку вже третій тиждень багато моїх учнів з курсу разом зі мною починають свій ранок правильно та змінюють своє життя.

Контрастний душ, вакуум, вода тепла, дихальні практики, медитації» - сказала Ксенія і показала покроково, як тепер виглядає правильний ранок на її думку.

До такого ритму Мішина закликає приєднатися шанувальників, щоб вони також започаткували розвиток «нових себе».

«І кожну мету вашу буде досягнуто. Наприклад, авокадо – джерело масел, вживання яких необхідне забезпечення базових потреб організму. Яйця – джерело білка, амінокислот. Я їм тільки білок, щоб контролювати рівень холестерину. Вівсяна каш – вуглеводи – основне джерело енергії» - ділиться Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео