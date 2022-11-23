По словам популярной артистки, первой "Холостячки" Ксении Мишиной, она пересматривает все свои привычки, питание и меняет все. Она считает, что можно справиться с любой проблемой, если человек справится с собой.
«Завтрак для красивых женщин. Сегодня с утра уже третью неделю много моих учеников с курса вместе со мной начинают свое утро правильно и меняют свою жизнь.
Контрастный душ, вакуум, водичка теплая, дыхательные практики, медитации» - сказала Ксения и показала пошагово, как теперь выглядит правильное утро по ее мнению.
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К такому ритму Мишина призывает присоединиться поклонников, чтобы они также положили начало к развитию «новых себя».
«И каждая цель ваша будет достигнута. К примеру, авокадо – источник масел, употребление которых необходимое для обеспечения базовых потребностей организма. Яйца – источник белка, аминокислот. Я ем только белок, чтобы контролировать уровень холестерина. Овсяная каш – углеводы – главный источник энергии» - делится Ксения.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
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