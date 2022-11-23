По словам популярной артистки, первой "Холостячки" Ксении Мишиной, она пересматривает все свои привычки, питание и меняет все. Она считает, что можно справиться с любой проблемой, если человек справится с собой.

«Завтрак для красивых женщин. Сегодня с утра уже третью неделю много моих учеников с курса вместе со мной начинают свое утро правильно и меняют свою жизнь.

Контрастный душ, вакуум, водичка теплая, дыхательные практики, медитации» - сказала Ксения и показала пошагово, как теперь выглядит правильное утро по ее мнению.

К такому ритму Мишина призывает присоединиться поклонников, чтобы они также положили начало к развитию «новых себя».

«И каждая цель ваша будет достигнута. К примеру, авокадо – источник масел, употребление которых необходимое для обеспечения базовых потребностей организма. Яйца – источник белка, аминокислот. Я ем только белок, чтобы контролировать уровень холестерина. Овсяная каш – углеводы – главный источник энергии» - делится Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео