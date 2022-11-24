Нещодавно популярна ведуча Марічка Падалко показала фото зі своїм коханим, зроблене у новорічний вечір на Майдані 31 грудня 2013 року, ще до всіх розстрілів. А цього разу телеведуча привернула увагу сімейним кадром із сином.

Як правило, Падалко не виставляє кадри із сім'єю в Інстаграм, оберігаючи особистий простір. Цього разу багато хто написав компліменти і Марічці, і її синові, що підріс.

«Вчора відзначали День Ангела Михаїла. У мене день Михайла завжди 💙💛, вже 15 років» – поділилася ведуча.

Ось як реагують шанувальники:

«❤️ класне фото 😉; Синок такий схожий на вас. Ви такі гарні; Вітаю! Щастя Михайлу та всій родині!; Вітаю Михайла. Сьогодні ще, кажуть, день сина; Бажаю всього найкращого, Вашій родині! Ви такі схожі) Вітаю!; Боже яке щастя; Щаслива доля нашого рідного хлопчика. Перемоги та мир усім українцям!; Дуже хороші 👏🔥».

Також раніше на своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про головні новини на 272-й день повномасштабної війни.

Як передає Марічка Падалко, за минулу добу ворог зміг просунутися на північ від Бахмута, всі інші атаки відбиті.

СБУ 22 листопада прийшла до Києво-Печерської Лаври. Правоохоронці називають це проведенням «безпекових заходів», зокрема перевіркою даних про використання приміщень УПЦ для приховування розвідувальних груп. У Москві назвали це «військовими діями проти російського православ'я».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.