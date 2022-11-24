Не так давно популярная ведущая Маричка Падалко показала фото со своим любимым, сделанное в новогодний вечер на Майдане 31 декабря 2013, еще до всех расстрелов. А в этот раз телеведущая привлекла внимание семейным кадром с сыном.

Как правило, Падалко не выставляет кадры с семьей в Инстаграм, оберегая личное пространство. В этот раз многие написали комплименты и Маричке, и ее подросшему сыну.

«Вчера отмечали День Ангела Михаила. У меня день Михаила всегда 💙💛, уже 15 лет» - поделилась ведущая.

Вот как реагируют поклонники:

«❤️ классное фото 😉; Сынок так похож на вас. Вы так хороши; Поздравляю! Счастье Михаилу и всей семье!; Поздравляю Михаила. Сегодня еще, говорят, день сына; Желаю всего наилучшего, Вашей семье.!; Вы такие похожие) Приветствую!; Боже какое счастье; Счастливой судьбы нашему родному мальчику. Победы и мир всем украинцам!; Очень хорошие👏🔥».

Также ранее на своей странице в Instagram ведущая рассказала о главных новостях на 272 день полномасштабной войны.

Как передает Маричка Падалко, за минувшие сутки враг смог продвинуться к северу от Бахмута, все остальные атаки отражены.

СБУ 22 ноября пришла в Киево-Печерскую Лавру. Правоохранители называют это проведением «безопастностных мероприятий», в частности, проверкой данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства разведывательных групп. В Москве назвали это «военными действиями против русского православия».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.