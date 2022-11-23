Відомий український телеведучий і шоумен Олександр Педан зізнався, що його найбільше вразило під час поїздки в звільнений Херсон.

На своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, що йому нарешті вдалося приїхати в Херсон.

"Поїздка, як завжди, вразила. Цього разу зачепила тим, наскільки херсонці чекали, коли в місто повернеться Україна. Та кількість людей з прапорами на площі, особливо дітей, що підходили, віталися, дякували, що приїхали, й говорили тільки про Україну. Якщо говорити про саму територію, то маленькі села неподалік від Херсона насправді зруйновані на 80-90%. Сам Херсон настільки не постраждав. Але зараз у місті немає світла, води й фактично всі живуть на гуманітарній допомозі, яка дуже необхідна", — пише Олександр Педан.

Також зірку дуже вразили місцеві діти.

"З одного боку, вони боялися дивитися в очі, а з іншого, через пів хвилини розмови не витримували й реально кидалися обійматися. Це говорить про те, що їх дуже залякали, але в той же час молодь потребує підтримки, уваги. Найбільшим подарунком, звісно, була увага людей, а ще кавун, який подарували добробатівці❤️ Обіцяв сину, що привезу кавуна, але не сподівався, виконаю це. Так сталося, що тато не кидає слів на вітер. Тому Марік був у захваті", — поділився ведучий.

Наступним кроком Олександр доїхав до наших військових - 86 бригади ТРО, де почув багато історій.

"Наприклад, в маленькому селі під Херсоном сапери за тиждень розмінували 200 протитанкових мін, 75 протипіхотних і 25 розтяжок. І це лише одне маленьке село. Тому будьте обережні й дорослі, і діти на деокупованих територіях, тому що зла по собі ворог лишив дуже багато. Але Херсон - це Україна. Це найголовніше. Ідемо далі. Слава Україні! Слава ЗСУ!", — наголосив Педан.

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