Известный украинский телеведущий и шоумен Александр Педан признался, что его больше всего поразило во время поездки в освобожденный Херсон.

На своей странице в Instagram ведущий рассказал, что ему наконец-то удалось приехать в Херсон.

"Поездка, как всегда, поразила. На этот раз зацепила тем, насколько херсонцы ждали, когда в город вернется Украина. Но количество людей с флагами на площади, особенно детей, которые подходили, здоровались, благодарили, что приехали, и говорили только об Украине. Если говорить о самой территории, то маленькие села неподалеку от Херсона действительно разрушены на 80-90%. Сам Херсон настолько не пострадал. Но сейчас в городе нет света, воды и фактически все живут на гуманитарной помощи, которая очень необходима", — пишет Александр Педан.

Также звезду поразили местные дети.

"С одной стороны, они боялись смотреть в глаза, а с другой, через пол минуты разговора не выдерживали и реально бросались обниматься. Это говорит о том, что их очень запугали, но в то же время молодежь нуждается в поддержке, внимании. Самым большим подарком, конечно, было внимание людей, а еще арбуз, который подарили добробатовцы❤️ Обещал сыну, что привезу арбуз, но не надеялся, выполню это. Так случилось, что папа не бросает слова на ветер. Поэтому Марик был в восторге", — поделился ведущий.

Следующим шагом Александр доехал до наших военных – 86 бригады ТРО, где услышал много историй.

"Например, в маленькой деревне под Херсоном саперы за неделю разминировали 200 противотанковых мин, 75 противопехотных и 25 растяжек. И это только одна маленькая деревня. Поэтому будьте осторожны и взрослые, и дети на деоккупированных территориях, потому что зла по себе враг оставил очень много. Но Херсон - это Украина. Это самое главное. Идем дальше. Слава Украине! Слава ВСУ!", - подчеркнул Педан.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.