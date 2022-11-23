Як повідомляє Politeka.net, у середу, 23 листопада, росія здійснила новий масований обстріл України. Відомі українці у соцмережах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе. Українські зірки також пишуть, що ракетний терор росії робить українців лише злішими, але не слабшим.

Пост цим подіям в Інстаграм присвятила солістка гурту "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька.

"І знову лунає тривога. У мене за вікном і по всій країні. Вибухи. Знову десятки ракет летять в Україну. А новини про загиблих дорослих та дітей розривають серце на тисячі шматочків. Країна-терорист знову і знову доводить, що агресія проти мирних міст – це єдиний їхній аргумент", - зазначила Олександра Зарицька.

Артистка також зізналася, що мріє про день, коли українці знову житимуть спокійно та без усіх цих обстрілів.

У коментарях користувачі мережі співчували один одному, а також запевняли Олександру Зарицьку, що все обов'язково буде добре: "Не варто переживати, ми витримаємо. У нас є майбутнє, а у них його вже немає і не буде", "Все у нас обов'язково буде добре, а на Росії все гірше ", "Блін, орки! Нехай земля горить у вас під ногами!", "Ніколи не пробачимо цих вбивць".

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