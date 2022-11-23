Как сообщает Politeka.net, в среду, 23 ноября, россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Известные украинцы в соцсетях призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь себя. Украинские звезды также пишут, что ракетный террор рф делает украинцев только злее, но не слабее.

Пост этим событиям в Инстаграм посвятила cолистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая.

"И снова раздается тревога. У меня за окном и по всей стране. Взрывы. Снова десятки ракет летят в Украину. А новости о погибших взрослых и детях разрывают сердце на тысячи кусочков. Страна-террорист снова и снова доказывает, что агрессия против мирных городов – это единственный их аргумент", - отметила Александра Зарицкая.

Артистка также призналась, что мечтает о дне, когда украинцы будут снова жить спокойно и без всех этих обстрелов.

В комментариях пользователи сети сочувствовали друг другу, а также уверяли Александру Зарицкую, что все обязательно будет хорошо: "Не стоит переживать, мы выдержим. У нас есть будущее, а у них его уже нет и не будет", "Все у нас обязательно будет хорошо, а на рф все хуже", "Блин, орки! Пусть земля горит у вас под ногами!", "Никогда не простим этих убийц".

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.

Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.