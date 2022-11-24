Актриса та зірка серіалу "Сваті" Анна Кошмал показала, як росіянам не подобається чути правду.

Як повідомляє Politeka.net, країна-агресор росія вкотре масовано обстріляла всю територію України. 23 листопада росія випустила по Україні 70 ракет і п'ять ударних дронів. Українські зірки із злістю відреагували на черговий ганебний вчинок країни-агресора. Не залишилася осторонь і відома українська актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал.

Актриса Анна Кошмал чула біля свого будинку гучні вибухи. Зірка вкотре нагадала, що росія – країна-терорист.

"Зовсім поряд дуже гучний вибух... Світло блимає і вікна затремтіли... росія - країна-терорист", - поділилася Анна.

Але, як виявилось, росіянам не подобається чути правду. Анні в особисті повідомлення написала росіянка, що нібито Україна сама винна в тому, що росія вдається до масових обстрілів мирних людей. А винна Україна в тому, що нібито ображає бідну безневинну росію.

"От така у них логіка... просто уразливі дуже", - із сарказмом константувала Анна Кошмал.

Варто зазначити, що українська ППО 23 листопада зуміла збити усі безпілотники та 51 ворожу ракету. Втім, були потрапляння до житлового будинку та критичну інфраструктуру, через що українцям вкотре довелося сидіти без світла. Більше того, від ворожого обстрілу було знеструмлено сусідню Молдову.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

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