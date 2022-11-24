Актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал показала, как россиянам не нравится слышать правду.

Как сообщает Politeka.net, страна-агрессор россия в очередной раз массированно обстреляла всю территорию Украины. 23 ноября рф выпустила по Украине 70 ракет и пять ударных дронов. Украинские звезды со злобой отреагировали на очередной позорный поступок страны-агрессора. Не осталась в стороне и известная украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал.

Актриса Анна Кошмал слышала рядом возле своего дома громкие взрывы. Звезда еще раз напомнила, что россия – страна-террорист.

"Совсем рядом очень громкий взрыв… Свет мигает и окна затряслись… россия – страна-террорист", — поделилась Анна.

Но, как оказалось, россиянам не нравится слышать правду. Анне в личные сообщения написала россиянка, что якобы Украина сама виновата в том, что россия прибегает к массированным обстрелам мирных людей. А виновата Украина в том, что якобы оскорбляет бедную невинную россию.

"Вот такая у них логика... просто обидчивые очень", - с сарказмом константировала Анна Кошмал.

Стоит отметить, что украинская ПВО 23 ноября сумела сбить все беспилотники и 51 вражескую ракету. Впрочем, были попадания в жилой дом и критическую инфраструктуру, из-за чего украинцам в очередной раз пришлось сидеть без света. Более того, от вражеского обстрела была обесточена соседняя Молдова.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

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