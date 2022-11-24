Українська співачка Злата Огневич звернулася до українців та порадила, що треба робити у разі аварійних відключень.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я – Інна Бордюг), яка часто ділиться особистим, заговорила про важливе для тих, хто залишився без води та світла через вимушені відключення. Вона звернулася до українців на своїй сторінці в Інстаграм та порадила, що треба робити у разі відключень.

Так, вона розповіла, що треба мати вдома, щоби пережити аварійні відключення води та світла. Зокрема, до списку Злати Огневич увійшли: запаси технічної та питної води, вологі серветки та антисептики, одноразовий посуд.

Також співачка зазначила, що можна знайти найближчу заправку та по можливості піти туди, щоб зарядити гаджети – адже вони працюють на генераторах. Крім того, там можна погрітися, випити гарячого чаю чи кави, а також перекусити.

"Головне тримайтеся та бережіть себе. Нам усім потрібно пережити цю зиму", - доповнила Злата Огневич .

Варто зазначити, що співачка Злата Огневич народилася 1986 року в росії. Коли їй було п'ять років, родина переїхала до Судака (Крим). Злата Огневич представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце.

Співачка виступає зараз із благодійними концертами на підтримку України.

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