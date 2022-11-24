Украинская певица Злата Огневич обратилась к украинцам и посоветовала, что нужно делать в случае аварийных отключений.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг), которая часто делится личным, заговорила о важном для тех, кто остался без воды и света из-за вынужденных отключений. Она обратилась к украинцам на своей странице в Инстаграм и посоветовала, что нужно делать в случае отключений.

Так, она рассказала, что нужно иметь дома, чтобы пережить аварийные отключения воды и света. В частности, в список Златы Огневич вошли: запасы технической и питьевой воды, влажные салфетки и антисептики, одноразовую посуду.

Также певица отметила, что можна найти ближайшую заправку и по возможности пойти туда, чтобы зарядить гаджеты - ведь они работают на генираторах. Кроме того, там можно погреться, выпить горячего чая или кофе, а также перекусить.

"Главное держитесь и берегите себя. Нам всем нужно пережить эту зиму", - дополнила Злата Огневич.

Стоит отметить, что певица Злата Огневич родилась в 1986 году в россии. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Певица выступает сейчас с благотворительными концертами в поддержку Украины.

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