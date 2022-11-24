Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото із маленьким сином, у свою посаду присвятила Дню сина, який відзначався днями.

На нових фотографіях Наталку знято разом зі своїм малюком, вони посміхаються, обіймаються і всіляко показують взаємне кохання. Перед камерою актриса з'явилася у світлому вбранні – джинсах та білій кофтині. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Вчора був день сина. Але всі ми чудово знаємо, що ми, мами, думаємо про своїх діток 24/7. Ну, хіба не так? Це наше щастя та наша душа. Але ці фото ще не були у стрічці, тому ловіть карусель нашої із сином любові".

Розчулені шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Наталки: "Гарненькі", "Красуня, я вас люблю і обожнюю, Наталко", "Скільки вашому синочку?", "Такі милі", "Супер", "Гарні фото", "Які ви гарненькі", "Ах, які ж очі у цього хлопчика! Красень", "Які ви гарненькі миленькі", "Які милі та чудові", "Ох, Наташа, росте ще один улюбленець жінок", "Прекрасні! У мене також синочко, мамина підтримка та опора!", "Які ви красиві, стільки ніжності та кохання", "Які красиві. Діти наше все".

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