Відома Інстаграм-модель, дизайнер та учасниця реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у свої 42 роки може похвалитися досить привабливою зовнішністю. Вона майже кожен місяць змінює зачіску, дивуючи перетвореннями.

З недавніх пір Кім сяє з довгим білим волоссям, максимально світлого тону. Сивий відтінок, втім, перетворив Кардаш'ян.

«Протягом обмеженого часу деякі з наших найбільш продаваних колекцій продаватимуться зі знижкою. Не пропустіть свій шанс запастися улюбленими речами!» - нагадала Кім про своє дизайнерське вбрання.

У мережі відреагували: «Чому ти не говориш про рекламу Balenciaga, га?; Кендіс дорікнула тобі, що ти погано почуваєшся з баленсіагою; Ти робитимеш вигляд, що нічого не сталося?; Говори, Кіме, ти знаєш, що треба робити».

Також Кім вирішила похвалитися значними нігтями кислотного відтінку і досить сміливим нарядом із відкритим декольте. Саме великі нігті привернули увагу фанів. Спочатку Кардашьян показала новенький образ, а потім на кадрі показала, що вона насправді не має такого манікюру, це лише преси.

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