Як повідомляє Politeka.net , відновилося виробництво серіалу "Скажені сусіди-2", де взяв участь майже повний каст попередніх історій. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов поділився у Instagram-stories з шанувальниками кількома знімками зі зйомок, на фото він здався з густими вусами та довгим волоссям.

Рішення про продовження виробництва серіалу було ухвалено на початку літа, а зйомки розпочалися у перші дні жовтня. Як підкреслив актор серіалу Юрій Горбунов , зараз для каста та глядачів найголовніше, що процес запущено, бо "коли боротьба за нашу Перемогу триває, ми реанімуємо індустрію".

Юрій Горбунов з'явився перед передплатниками у довгому пальті, сорочці та темних штанях на тлі вітальні. На його обличчі виднілися густі вуса, які звичайно знаменитість не носить. Крім того, у актора виднілися довгі локони, які спадали до плечей. Вийшло незвично і дивно незвично.

Варто зазначити, що перший сезон "Сусідів" планувався до виходу в березні 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення росії прем'єра було перенесено. Заодно зазначається, що обидва сезони покажуть в ефірі телеканалу "1+1" та на платформі "Київстар ТВ".

Нагадаємо, Горбунов нагадав про героя, який пройшов полон.

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