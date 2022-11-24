Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото с маленьким сыном, в свой пост посвятила Дню сына, который отмечался на днях.

На новых фотографиях Наталка запечатлена вместе со своим малышом, они улыбаются, обнимаются и всячески показывают взаимную любовь. Перед камерой актриса появилась в светлом наряде – джинсах и белоснежной кофточке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Вчера был день сына. Но все мы прекрасно знаем, что мы, мамы, думаем о своих детках 24/7. Ну, разве не так? Это наше счастье и наша душа. Но эти фото еще не были в ленте, потому ловите карусель нашей с сыном любви".

Растроганные поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Наталки: "Хорошенькие", "Красавица, я вас люблю и обожаю, Наталка", "Сколько вашему сыночку?", "Такие милые", "Супер", "Красивые фото", "Какие вы хорошенькие", "Ах, какие же глаза у этого мальчишки! Красавец", "Какие вы хорошенькие миленькие", "Какие милые и чудесные", "Ох, Наташа, растет еще один любимец женщин", "Прекрасные! У меня также сынишка, мамина поддержка и опора!", "Какие вы красивые, столько нежности и любви", "Какие красивые. Дети наше все".

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