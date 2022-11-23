На фото, опублікованому в Instagram, Хливнюк, написав наступні слова:

«Терор ваш бридкий нас лише більше згуртує. Натомість ми підготуємо ще більше професіоналів і всього необхідного для перемоги”.

Українці та мешканці інших країн підтримали Хливнюка в коментарях до посту: “Дякуємо і пишаємось”.

Нагадаємо, фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк служить у батальйоні "Софія".

В середині липня він створив свій благодійний фонд для "крил і очей нашого захисту". Артист повідомив, що фонд працюватиме не лише над гуманітарними місіями, а й купуватиме безпілотники для розвідувальних операцій.

Таким чином музиканти встигають і захищати Україну від окупантів зі зброєю в руках, і боротися на культурному фронті і займатися волонтерською діяльністю.

"З нами поруч живе божевільний, оскаженілий сусід. Йти на його землю ніхто не збирається. Просто відваліть від нас, відчепіться від нас. Але, як бачите, від нас відстати не хочуть, і тому нам доведеться завжди бути озброєними...", - розповідав Хливнюк про своє ставлення до війни в одному з інтерв’ю.

Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна.

Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк вразив українців у саме серце після заяв про штрафи.

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