На своїй сторінці в Інастаграм суперфіналіст 12 сезону шоу «Голос країни» пошуткував, що діти, які захотіли з ним сфотографуватись, переплутали його з якоюсь зіркою.

«Майбутні зірки Голосу Країни. Наше майбутнє має ангельські голоси», - прокоментував кадри співак.

У коментарях до допису підписники Василя висловили упевненість в тому, що «діти завжди відчувають чистоту та світло душі», а він і є зірка.

Нагадаємо, у суперфіналі Голосу країни-12, який проходив у прямому ефірі, Василь співав так, що його тренер Потап не зміг стримати сліз.

«Ну що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Ти божа людина, я знаю, скільки ти робиш для України. Але найголовніше – ти сьогоні тут і ти лікуєш наші душі і серця. Василе, дякую тобі за це», - звернувся тоді до співака Потап.

Нагадаємо, за активну музичну діяльність та унікальний талант у 2014 році Василя Палюха нагороджено премією «Людина року» Волинського краю. Крім того, у 2016-му році Василь переміг у «Караоке на Майдані».

Також нагадаємо, що деякі українці виявилися невдоволеними тим, що у шоу перемогла Марія Квітка.

Так, багато глядачів очікували, що перемога дістанеться військовому, який зараз борониить нашу державу від російських загарбників, Давиду Маскісу.

Крім того, Politeka.net писала, що після фіналу "Голосу країни" Оля Полякова ледь не вилетіла з "Танців з зірками" в Грузії.