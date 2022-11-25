На своей странице в Инастаграм суперфиналист 12 сезона шоу «Голосу країни» пошутил, что захотевшие с ним сфотографироваться дети перепутали его с какой-то звездой.

«Будущие звезды Голосу країни. У нашего будущего ангельские голоса», - прокомментировал кадры певец.

В комментариях к сообщению подписчики Василия выразили уверенность в том, что «дети всегда чувствуют чистоту и свет души», а он и есть звезда.

Напомним, в суперфинале Голосу країни-12, проходившем в прямом эфире, Василий пел так, что его тренер Потап не смог сдержать слез.

«Ну что тут скажешь, я расплакался. Только песня нас вылечит. Ты божий человек, я знаю, сколько ты делаешь для Украины. Но самое главное – ты сегодня здесь и ты лечишь наши души и сердца. Василий, спасибо тебе за это», - обратился тогда к певцу Потап.

Напомним, за активную музыкальную деятельность и уникальный талант в 2014 году Василий Палюх награжден премией «Человек года» Волынского края. Кроме того, в 2016 году Василий победил в «Караоке на Майдане».

Также напомним, что некоторые украинцы оказались недовольны тем, что в шоу победила Мария Квитка.

Так, многие зрители ожидали, что победа достанется военному, который сейчас защитит наше государство от российских захватчиков, Давиду Маскису.

Кроме того, Politeka.net писала, что после финала "Голоса країни" Оля Полякова чуть не вылетела из "Танцев со звездами" в Грузии.