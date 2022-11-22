Українська співачка Оля Полякова ледь не залишила шоу «Танці з зірками» у Грузії, навіть не вийшовши в ефір.

Всі обставини скаладалися так, що Полякова на зйомки чергового випуску не встигала. Про свої неприємності у дорозі співачка розповіла на своїй Інстаграм-сторінці.

«Після «Голосу країни» я зразу сіла в машину і поїхала до Кишинева. Але тривоги і комендантський час зробили так, що я спізнилася на літак. Але о чудо! Літак у Кишиневі затримали. Я така була щаслива, сіла в аеропорту, вже поснідала і ту мнеі говорять, що він ще затримується на годину і тому в Турції я вже не встигаю на свій літак», - розповіла Полякова.

Зі її словами, інших варіантів, окрім долетіти до Стамбула, а звідти вирушити до Тбілісі не було. Артистка зателефонувала продюсерам шоу і розповіла про свої негаразди.

«А вони говорять: «Ну що ж, записуй прощальне відео. Будеш прощатися з усіма», - розповіла Полякова.

І все ж диво сталося. Поки незрозуміло яким чином, але співачка потрапила на зйомки і вийшла на паркет в образі Солохи. Полякова зізналася суддям, що вона «зайшла важкувато» і пояснила, що на репетиції був всього один день через зйомки «Голосу» і вона ледь встигла доїхати з Києва в Тбілісі.

В результаті Оля Полякова та Макс Єжов у четвертому ефірі грузинських «Танців» отримали лише 16 балів за квікстеп під Вєрку Сердючку. Це один із найнижчих результатів ефіру, але вони все ж залишились у проєкті.

Нагадаємо, Полякова відреагувала на переможницю "Голосу країни".

Також повідомлялось, що Полякова до сліз довела Астаф'єву новим постом.

Крім того, Politeka писала, що Оля Полякова заспівала українською, змінивши образ "Королеви ночі".