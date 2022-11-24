Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними фото з чоловіком та дітьми та розповіла про свого сина.

Як виявилося, Ілона присвятила свою посаду Дню сина, який відзначався днями, але вона його вибачила та привітала свого малюка трохи пізніше. На нових фото можна побачити щасливу маму Ілону та її синочка Домініка, який помітно виріс останнім часом. А на ще одному знімку знята вся родина танцівниці – з її чоловіком та старшою донькою Валерією.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Вчора був день сина,а мама все пропустила. ЗОЛОТКО моє, ми з татом не випадково обрали тобі ім’я Домінік, бо воно походить від латинського слова "Домінус" (лат. Dominus) — "Господь, Бог". Коли я дивлюся в твої очі, то бачу там всесвіт і маленьку себе. Мій маленький Нік володіє доброю душею і завжди думає про інших. Навіть вкусивши дуже боляче, відразу цілує. Чоловік на ім’я Домінік вміє добиватися того, що хоче. Ніколи не вступить у конфлікт першим. Короче кажучи, мама народила гарного хлопчика, захисника та опору в майбутньому. Люблю безмежно усім серцем".

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