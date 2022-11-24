Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными фото с мужем и детьми и рассказала о своем сыне.
Как оказалось, Илона посвятила свой пост Дню сына, который отмечался на днях, но она его простила и поздравила своего малыше чуть позже. На новых фото можно увидеть счастливую маму Илону и ее сыночка Доминика, который заметно подрос в последнее время. А на еще одном снимке запечатлена вся семья танцовщицы – с ее мужем и старшей дочкой Валерией.
В подписи к публикации Гвоздева написала: "Вчера был день сына, а мама все пропустила. ЗОЛОТКО мое, мы с папой не случайно выбрали тебе имя Доминик, потому что оно происходит от латинского слова "Доминус" (лат. Dominus) – "Господь, Бог". Когда я смотрю в твои глаза, то вижу там вселенную и маленькую себя. Мой маленький Ник владеет доброй душой и всегда думает о других. Даже укусив очень больно, сразу целует. Мужчина по имени Доминик умеет добиваться того, что хочет. Никогда не вступит в конфликт первым. Короче говоря, мама родила хорошего мальчика, защитника и сопротивления в будущем. Люблю безгранично всем сердцем".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Это очень важно": Виталий Ким обратился ко всем жителям Украины
"Вы являетесь образцом для всего мира": Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины
"Путин не успокоится": под Киевом идет подготовка к новому возможному наступлению, фото
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Ноги, как спички: Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.
Также Politeka писала, что "Зал не умолкал": Билык показала, как ее встречали на концертах в Израиле, видео.