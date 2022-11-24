Популярна українська співачка Ірина Білик, яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео та фото зі своїх виступів в Ізраїлі.

На цих кадрах можна побачити, що Ірину дуже тепло зустріли у всіх залах усіх ізраїльських міст, де вона давала концерти. Більше того, українську зірку буквально всипали розкішними букетами квітів, а вона, у свою чергу, викладалася на всі сто відсотків, виконуючи свої хіти.

У підписі до публікації Білик написала: "Неймовірна зустріч з Ізраїлем мене дуже надихнула! Дякую всім містам, моїм рідним та друзям за любов та теплі спогади... До нових зустрічей. Окрема подяка бренду ... та стилісту Сергію Бизову".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Ірини: "Це було круто!", "Дякую за зустріч і ваші пісні. Плакала, і дуже хочу додому в наш чарівний Київ", "Неперевершена, найяскравіша. Люблю безмежно, чекаю зустрічі!", "Дякую, що приїхали до Ізраїлю, проплакала весь концерт. Ірочко, ви прекрасна, душевна та талановита співачка та пишіть неймовірні хіти", "Гордість України", "Дякую за неймовірний концерт", "Ваш концерт був неймовірний! Від вас передавалася нам дивовижна енергетика! Зал не замовкав від оплесків, бо ви найкраща! Велике вам спасибі!".

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