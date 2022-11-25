За словами Сопонару, вона довго не була готова до весілля, і от зараз це бажання прийшло.
Але саме зараз виходити заміж за свого коханого, який, до речі британець, але живе в Україні – не готова.
«Наразі ні. Мені хочеться, щоб це було свято у повному розумінні цього слова. Щоб всі раділи і святкували. А не так що «Ой, дай бог, щоб сирени не було», - пояснила Ірина в інтерв'ю ЖВЛ.
З бітьками свого коханого Ірина вже знайома. Каже, що навіть не хвилювалася перед цим днем.
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«Не було в мене ніякого хвилювання навіть. По-перше, чому я їм маю не сподобатись? Я жінка, яка дуже кохає їхнього сина», - розповіла Ірина.
Після початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну перелякана Ірина виїхала з України.
«Я не плакала, я просто була дуже сильно налякана і в мене було в голові: «Тікати, виїжджати з країни». Поїхала в Румунію і після того ми поїхали в Лондон до моєї сестри», - розповіла Сопонару.
Безпечний Лондон став для акторки прихистком від ракет та вибухів, але душевного спокою не подарував. Влітку акторка повернулася до Києва.
«Коли я прокинулася у своєму ліжку в Києві, це був найкращий ранок у моєему житті. Коли я вперше виїхала в Київ, я так плакала за кермом», - зізналася акторка «Жіночого кварталу».
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