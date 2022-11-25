Актриса и звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару наконец-то испытала желание стать не просто любимой женщиной, а женой.

По словам Сопонару, она долго не была готова к свадьбе, и вот сейчас это желание пришло.

Но именно сейчас выходить замуж за своего любимого, который, кстати, британец, но живущий в Украине – не готова.

«Пока нет. Мне хочется, чтобы это был праздник в полном смысле этого слова. Чтобы все радовались и праздновали. А не так что «Ой, дай бог, чтобы сирены не было», – объяснила Ирина в интервью ЖВЛ.

С родителями своего возлюбленного Ирина уже знакома. Говорит, что даже не волновалась перед этим днем.

«Не было у меня никакого волнения даже. Во-первых, почему я им должна не понравиться? Я женщина, которая очень любит их сына», – рассказала Ирина.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину испуганная Ирина уехала из Украины.

«Я не плакала, я просто была очень сильно напугана и у меня было в голове: «Бежать, уезжать из страны». Поехала в Румынию и после этого мы поехали в Лондон к моей сестре», - рассказала Сопонару.

Безопасный Лондон стал для актрисы убежищем от ракет и взрывов, но душевного покоя не подарил. Летом актриса вернулась в Киев.

«Когда я проснулась в своей постели в Киеве, это было самое лучшее утро в моей жизни. Когда я вперше уехала в Киев, я так плакала за рулем», - призналась актриса «Женского квартала».

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