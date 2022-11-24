Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар заявив українцям про свою нову мету.

"Я не обирав на якій землі народитися, але я обираю нести відповідальність за цю землю. Сьогодні мій День народження і сьогодні я ставлю собі нову мету - популяризувати пшеницю. Як продукт, який українці будуть готувати. Не борошно. Саме зерно. Замість рису, який ми закуповуємо і завозимо з Азії. Це важливо з економічної точки зору. Це важливо з точки зору культури. Бо пшениця - один з наших ключових продуктів. Той, по якому знають Україну. Той, який їли наші предки. Я доведу вам, що цей продукт гідний та смачний", — пише Клопотенко.

Євген уже створив рецепти з пшеницею та ввів її у меню своїх закладів, щоб на своєму прикладі показати, що цей продукт можна готувати на різних рівнях — від високої кухні до домашньої та стріт-фуду.

"Ви навіть не уявляєте наразі, як одна проста дія - приготувати пшеницю - може вплинути на майбутнє України. Просто повірте мені. Пшениця - це наша сила. Це той самий продукт, за яким будуть їхати до України. А ще пшениця - це наш символ. Бо її не ламає вітер, а отже, не зламає і нас. Бо ми народилися на українській землі", — наголосив зірка "Мастер Шеф".

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, що змінилось після того, як він перейшов на українську мову.

Також повідомлялось, що Клопотенко зіазнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.