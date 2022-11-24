Співачка Софія Ротару, яка вкрай рідко дає інтерв'ю і проявляє себе в соцмережах, не змогла залишатися байдужою після нового ракетного удару по Україні.

Нагадаємо, внаслідок нової атаки 23 листопада в Україні загинули 10 людей, наймолодшій жертві – 17 років.

Дівчина загинула у Києві.

«Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні є три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули», - повідомляв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Софія Ротару, приголомшена подією, опублікувала фото з місця удару по Київщині. На них понівечені житлові будинки та люди, які допомагають виносити поранених.

Фото на своїй сторінці в Інстаграмі Софія Ротару супроводила зображенням розбитого серця.

Нагадаємо, Софія Ротару нещодавно відзначила своє 75-річчя. Жодного пишного святкування не було - артистка поїхала до рідного села Маршинці на Буковині, і провела час у колі рідних.

Чи мешкає вона зараз у своєму будинку під Києвом – невідомо.

Раніше для Софії Михайлівни стало потрясінням, зокрема, обстріл центру Києва 10 жовтня.

Також нагадаємо, що Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару та сказала, чи є від знаменитої співачки реакція.

Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.