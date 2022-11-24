Нагадаємо, внаслідок нової атаки 23 листопада в Україні загинули 10 людей, наймолодшій жертві – 17 років.
«Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні є три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 людей загинули», - повідомляв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Софія Ротару, приголомшена подією, опублікувала фото з місця удару по Київщині. На них понівечені житлові будинки та люди, які допомагають виносити поранених.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Хочеться кричати на весь світ": Джамала показала наслідки російської атаки та підтримала українців
Вибухи гримлять у Києві, почалися пожежі: "Медики та рятувальники виїхали"
"Путін не заспокоїться": під Києвом йде підготовка до нового можливого наступу, фото
На скільки ще масованих атак залишилося ракет у росії, є дані: "Максимум..."
Фото на своїй сторінці в Інстаграмі Софія Ротару супроводила зображенням розбитого серця.
Нагадаємо, Софія Ротару нещодавно відзначила своє 75-річчя. Жодного пишного святкування не було - артистка поїхала до рідного села Маршинці на Буковині, і провела час у колі рідних.
Чи мешкає вона зараз у своєму будинку під Києвом – невідомо.
Раніше для Софії Михайлівни стало потрясінням, зокрема, обстріл центру Києва 10 жовтня.
Також нагадаємо, що Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару та сказала, чи є від знаменитої співачки реакція.
Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.