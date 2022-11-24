На фото, яке дівчина опублікувала на своїй сторінці, Мурат, ніжно обіймаючи її, дивиться у вічі.

Лілія, одягнена в чорну сукню, що обтягує, позуючи з розпущеним волоссям, тримає руки на талії Мурата.

«Які гарні», «Красива пара», «Це кохання», «Красиві», «Прекрасна пара», «Людина знову знайшла своє щастя», - пишуть у коментарях підписники Лілії.

Зазначимо, що брюнетку дедалі рідше порівнюють з Ані Лорак. Яка, до речі, продовжує мовчати про війну у рідній Україні.

З'явившись в Іспанії, Ані Лорак через місяці бомбардувань та окупації російськими військами міст України заявила, що причина її мовчання – це небажання бути використаною.

«Багато хто запитує, де я. Я тут, з вами. Знаю, що ви сумували, і я теж дуже сумую за вами. Багато що хочеться сказати, але мені не хочеться бути використаним ніким і нічим. Можливо, це була і є причина моєї мовчанки», - сказала Лорак.

Артистка, яку в Україні називають зрадницею, також розповіла, що місяцями вона прислухалася до свого серця і зрозуміла, в якому напрямку їй треба рухатися.

"Цей напрямок вказує на вас, це завжди були ви", - заявила Лорак, яка живе та працює в росії.

Нагадаємо, дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

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