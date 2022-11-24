Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото зі свого виступу в одному з європейських міст, на якому показав, у якій атмосфері вони виглядають.

Як видно на новій фотографії, Святослав буквально загубився у толі глядачів у залі. Якщо придивитися, то можна помітити артиста у самому центрі серед глядачів, які прийшли на концерт із українською символікою. Схоже, Славка дуже чекали та дуже тепло зустрічали, демонструючи підтримку Україні.

У підписі до публікації Вакарчук написав: "І так виглядає майже кожен зал у нашому #HelpforUkrainetour в Європі! Дякую усім вам, хто підтримує Україну!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію виконавця: "Дуже чекаємо в Ірландії", "Завтра Гамбург чекає!", "Дякую Вам за все, що Ви робите! Чекаємо на Вас знову!", "До зустрічі завтра в Гамбурзі!", "Цюрих вчора був неймовірний", "Вчора була неймовірна атмосфера! Цюрих дякує Вам, Слава!", "Було дуже круто! Дякую вам", "Підтримую народ України, моїх братів і друзів, з якими ріс і працював, тих, хто воює сьогодні за свій будинок", "А коли в Гельсінкі знову будете?", "Неймовірна хвиля енергії йшла зі сцени і від зали назад! Це було незабутньо! Дякую, за те, що ви робите! Ваша музика, гріє серце, дає надію і мотивує стояти пліч-о-пліч і допомагати один одному".

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