Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото со своего выступления в одном из европейских городов, на котором показал, в какой атмосфере они походят.

Как видно на новой фотографии, Святослав буквально затерялся в толе зрителей в зале. Если присмотреться, то можно заметить артиста в самом центре среди зрителей, которые пришли на концерт с украинской символикой. Похоже, Славка очень ждали и очень тепло встречали, демонстрируя поддержку Украине.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "И так смотрится почти каждый зал в нашем #HelpforUkrainetour в Европе! Благодарю всех вас, кто поддерживает Украину!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя: "Очень ждем в Ирландии", "Завтра Гамбург ждет!", "Благодарим Вас за все, что Вы делаете! Ждем Вас снова!", "До встречи завтра в Гамбурге!", "Цюрих вчера был невероятный", "Вчера была невообразимая атмосфера! Цюрих благодарит Вас, Слава!", "Было очень круто! Спасибо вам", "Поддерживаю народ Украины, моих братьев и друзей, с которыми рос и работал, тех, кто воюет сегодня за свой дом", "А когда в Хельсинки снова будете?", "Невероятная волна энергии уходила со сцены и от зала назад! Это было незабываемо! Спасибо, за то, что вы делаете! Ваша музыка, греет сердце, дает надежду и мотивирует стоять плечом к плечу и помогать друг другу".

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