Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила потужний пост, у якому нагадала прокількох жертв російської агресії.

"За 9 місяців виношують нове життя. Народжують дитину. Плекають нове. Вони ж обрали інший шлях - шлях руйнації, смертей, вбивств. Ми більше ніколи не почуємо, як сміється маленька Ліза з Вінниці. 5-річний хлопчик з Києва більше ніколи не обійме свою маму - лікарку з «Охматдиту». Жінка з Куп‘янська назавжди пам’ятатиме, як ставила хрест синові просто в себе на городі. А 4-річний Сашко, який тікав на човні з бабусею від обстрілів на Київщині, ніколи не піде в перший клас, про який він так мріяв…", — пише Ребрик.

Лілія наголосила, що росія зламала тисячі людських життів, обравши війну замість миру.

"І цей вибір відгукнеться їм через багато поколінь. Я знаю, що ненависть - погане відчуття. Добре, хай це буде лють. Але ми ніколи не пробачимо. І… ніколи не зламаємось: ані в темряві, ані у світлі", — переконана ведуча.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.