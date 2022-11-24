Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила мощный пост, в котором напомнила о нескольких жертвах российской агрессии.

"За 9 месяцев вынашивают новую жизнь. Рожают ребенка. Взращивают новое. Они же выбрали другой путь - путь разрушения, смертей, убийств. Мы больше никогда не услышим, как смеется маленькая Лиза из Винницы. 5-летний мальчик из Киева больше никогда не обнимет свою маму - врача из «Охматдета». Женщина из Купянска навсегда будет помнить, как ставила крест сыну прямо у себя на огороде. А 4-летний Саша, бежавший на лодке с бабушкой от обстрелов в Киевской области, никогда не пойдет в первый класс, о котором он так мечтал…", — пишет Ребрик.

Лилия подчеркнула, что россия сломала тысячи человеческих жизней, избрав войну вместо мира.

"И этот выбор отзовется им через много поколений. Я знаю, что ненависть - плохое ощущение. Хорошо, пусть это будет ярость. Но мы никогда не простим. И... никогда не сломаемся: ни в темноте, ни в свете", - убеждена ведущая.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутное время.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила прежние времена, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свое роскошное загородное здание во время непогоды.