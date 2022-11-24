Як повідомляє Politeka.net, 24 жовтня, центр української столиці поринув у темряву. У Києві, як і в інших містах України, змушені заощаджувати електрику для підтримки стабільної роботи енергосистеми після обстрілу з боку росії. Українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я – Інна Бордюг ) розповіла в Instagram-Stories про свої пригоди через відсутність світла.



Співачка Злата Огневич зізналася, що поїхала в район Дарниці у Києві, доки в неї вдома немає світла. При цьому вона встигла протягом 15 хвилин свого перебування на заправці, втратити телефон і за такий же час його знову виявити. Там вона також розшукала балаклаву своєї мрії і купила її.

Також вона вирішила підбадьорити українських дівчат та жінок, звернувшись до них.

"Мої богині, мої незламні українські дівчата, я захоплююся вами всім серцем. Я шокована, що поки ще немає світла, води, взагалі базових умов для того, щоб задовольнити свої потреби - ви знаходите сили, час і натхнення, щоб добре виглядати", - заявила Злата Огнєвіч.

Варто зазначити, що співачка Злата Огневич народилася 1986 року в росії. Коли їй було п'ять років, родина переїхала до Судака (Крим). Злата Огневич представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце.

Співачка виступає зараз із благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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