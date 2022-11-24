Как сообщает Politeka.net, 24 октября, центр украинской столицы погрузился в темноту. В Киеве, как и в других городах Украины, вынуждены экономить электричество для поддержки стабильной работы энергосистемы после обстрелов со стороны россии. Украинская певица Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) рассказала в Instagram-Stories о своих приключениях из-за отсутствия света.
Певица Злата Огневич призналась, что поехала в район Дарницы в Киеве, пока у нее дома нет света. При этом она успела в течении 15 минут, своего пребывания на заправке, потерять телефон и за такое же время его снова обнаружить. Там же она разыскала балаклаву своей мечты и купила ее.
Также онарешила подбодрить украинских девушек и женщин, обратившись к ним.
"Мои богини, мои незламные украинские девушки, я восхищаюсь вами всем сердцем. Я шокирована, что пока отсутствует свет, вода, вообще базовые условия для того, чтобы удовлетворить свои потребности - вы находите силы, время и вдохновения, чтобы хорошо выглядить", - заявила Злата Огневич.
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Стоит отметить, что певица Злата Огневич родилась в 1986 году в россии. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Певица выступает сейчас с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.