На своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, що збирається їхати в освітній тур Україною разом із ЮНІСЕФ.

"Ви знаєте, як обожнюю створювати соціальні проекти для дітей та загалом працювати з майбутнім поколінням. Вірю, що молодь - наш фундамент, який необхідно закладати вже зараз. Ще навесні до нас із командою прийшла ідея освітнього туру, під час якого зміг би поспілкуватись з дітьми на необхідні в наш час теми: мінну безпеку, безпеку в школі, важливість освіти, розвитку, спорту та турботи про себе в період війни", — пише Педан.

У рамках нового проекту під назвою "Спільно до навчання" Олександр проведе корисні розмови-«Нелекції», а потім діти матимуть можливість пройти фановий інтерактивний квест, де закріплять всі отримані знання.

"Але це ще не все!☝️Для батьків та вчителів буде створено особливий майданчик для обговорення важливих тем щодо навчання та розвитку дітей в умовах війни. Батьки зможуть озвучити свої страхи, побоювання та очікування щодо навчального процесу і разом із експертами у сфері освіти спробують знайти спільні рішення", — розповідає ведучий.

Олександр Педан планує об’їздити 13 міст України та провести 15 івентів. Але публічно анонсувати захід не будуть із міркувань безпеки.

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Олександр Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.