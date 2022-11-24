На своей странице в Instagram ведущий рассказал, что собирается ехать в образовательный тур по Украине вместе с ЮНИСЕФ.

"Вы знаете, как обожаю создавать социальные проекты для детей и в целом работать с будущим поколением. Верю, что молодежь - наш фундамент, который необходимо закладывать уже сейчас. Еще весной к нам с командой пришла идея образовательного тура, во время которого смог бы пообщаться с детьми на необходимые в настоящее время темы: минную безопасность, безопасность в школе, важность образования, развития, спорта и заботы о себе в период войны", - пишет Педан.

В рамках нового проекта под названием "Совместно к учебе" Александр проведет полезные разговоры-«Нелекции», а затем дети смогут пройти фановый интерактивный квест, где закрепят все полученные знания.

"Но это еще не все!☝️Для родителей и учителей будет создана особая площадка для обсуждения важных тем по обучению и развитию детей в условиях войны. Родители смогут озвучить свои страхи, опасения и ожидания по учебному процессу и вместе с экспертами в сфере образования попытаются найти общие решения", — рассказывает ведущий.

Александр Педан планирует объездить 13 городов Украины и провести 15 ивентов. Но публично анонсировать мероприятие не будут из соображений безопасности.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.