Популярний український шоумен, ведучий та комік Олексій Дурнєв, який близько дружить зі співачкою Дашею Астаф'євою та випускає кілька гумористичних ютуб-шоу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав афішу, а також показав відео із Володимиром Дантесом та поділився новинами.

Як виявилося, Олексій разом із Вовою мали успіх під час минулого туру за кордоном із шоу "Пожежа", і тепер вирішили влаштувати ще один. У новому посту шоумен розповів, що гумористичне шоу покажуть у містах сусідньої Польщі. Також Олексій поділився із шанувальниками, на що вдалося зібрати кошти після минулого туру.

У підписі до публікації Дурнєв написав: "Шановні, "ПОЖЕЖА" їде в різдвяний тур. З попередніх гастролей ми з @vladimirdantes привезли 7 автівок та 50 бронежилетів для наших захисників. Все пролетіло як одна мить. Памʼять, наче плівкова фотокамера закарбувала найяскравіші моменти: клац! і перший виступ у Кракові разом з @alyona.alyona.official, клац! і 800 квитків в Варшаві улетіли за тиждень, клац! і ми на майданчику поряд з позашляховиками які вже зараз прямують до військових. Та плівка вже скінчилась, тож саме час їхати знову! Аби зустрітися з вами, погигикати та зібрати ще більше класних спогадів та грошенят для ЗСУ. На цей раз ми відвідаємо Познань, Вроцлав, Варшаву та Лодзь. Дати проведення, квитки та імена спеціальних зіркових гостей (а повірте там ого-го) – вже у посиланні в профілі та в сторіс. Буде не то що гаряче, буде – пожежа. Чекаємо на зустріч!".

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