Популярный украинский шоумен, ведущий и комик Алексей Дурнев, который близко дружит с певицей Дашей Астафьевой и выпускает несколько юмористических ютуб-шоу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил афишу, а также показал видео с Владимиром Дантесом и поделился новостями.

Как оказалось, Алексей вместе с Вовой имели успех во время прошлого тура за границей с шоу "Пожежа", и теперь решили устроить еще один. В новом посте шоумен рассказал, что юмористическое шоу покажут в городах соседней Польши. Также Алексей поделился с поклонниками, на что удалось собрать средства после прошлого тура.

В подписи к публикации Дурнев написал: "Уважаемые, "ПОЖЕЖА" едет в рождественский тур. Из предыдущих гастролей мы с @vladimirdantes привезли 7 автомобилей и 50 бронежилетов для наших защитников. Все пролетело как мгновение. Память, как пленочная фотокамера запечатлела самые яркие моменты: щелчок! и первое выступление в Кракове вместе с @alyona.alyona.official, щелчок! и 800 билетов в Варшаве улетели за неделю, щелчок! и мы на площадке рядом с внедорожниками, которые уже сейчас направляются к военным. Но пленка уже кончилась, так что самое время ехать снова! Чтобы встретиться с вами, посмеяться и собрать еще больше классных воспоминаний и деньжат для ВСУ. В этот раз мы посетим Познань, Вроцлав, Варшаву и Лодзь. Даты проведения, билеты и имена специальных звездных гостей (а поверьте там ого-го) – уже в ссылке в профиле и в сторис. Будет не то что горячо, будет – пожежа. Ждем встречи!".

Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Ноги, как спички: Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.

Также Politeka писала, что "Зал не умолкал": Билык показала, как ее встречали на концертах в Израиле, видео.