Відомий український виконавець Потап (Олексій Потапенко), який з початку війни перебував в Іспанії, а кілька місяців тому повернувся до України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист виклав фотографію, на якій зображено у підвалі.

Мабуть, під час чергової повітряної тривоги Потап спустився в укриття і заразом вирішив там сфотографуватися. На знімку можна побачити, що він стоїть у довгому вузькому коридорі з яскравим освітленням та відносною чистотою. Перед камерою він з'явився у простому вбранні – темних спортивних штанях та білій футболці, а на його ногах чорно-білі кросівки, він уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Потап написав: "Ми родом з підпілля. Україна переможе та підніметься". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову фотографію репера: "Слава Україні", "Потапчик, браво", "Слава Україні. Героям слава", "Україна однозначно переможе", "Разом ми переможемо зло!".

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