Известный украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко), который с начала войны пребывал в Испании, а несколько месяцев назад вернулся в Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фотографию, на которой запечатлен в подвале.

Видимо, во время очередной воздушной тревоги Потап спустился в укрытие и заодно решил там сфотографироваться. На снимке можно увидеть, что он стоит в длинном узком коридоре с ярким освещением и относительной чистотой. Перед камерой он появился в простом наряде – темных спортивных штанах и белой футболке, а на его ногах черно-белые кроссовки, он внимательно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Потап написал: "Мы родом из подполья. Украина победит и поднимется". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию рэпера: "Слава Украине", "Потапчик, браво", "Слава Украине. Героям слава", "Украина однозначно победит", "Вместе мы победим зло!".

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