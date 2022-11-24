Ксенія Мішина перші дні після вторгнення Росії на наші землі проводила закордоном в рамках зйомок для нового серіалу. Через кілька місяців артистка із сином повернулася додому до Києва і продовжує підтримувати ЗСУ, наших лікарів та постраждалих.

«Воїни! Наші воїни світла! Стільки за все хочеться написати від гордості за наших воїнів. Чесно, навіть як жінка відчуваю великий захист від таких чоловіків. Чоловіків, які дозволяють існувати нашому майбутньому! – написала Ксенія.

Також вона навела приклад хорошу цитату на тему з одним інтерв'ю: «Росія не несла такої політичної та військової поразки за останні 100 років».

Ми писали, щоб змінити свою продуктивність і бути задоволеним своїм тілом, артистка вирішила перебудувати багато звичок і вирішила навіть харчуватися інакше.

"Зараз проходжу крутий шлях трансформації. Переглядаю всі свої звички, харчування. Змінюю все… Але скажу одне: якщо ви впораєтеся з собою, то зможете трансформувати себе у кращу версію, і зможете подолати будь-яку складність чи проблему у вашому житті".

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