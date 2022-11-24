Ксения Мишина первые дни после вторжения рф на наши земли проводила заграницей в рамках съемок для нового сериала. Спустя несколько месяцев артистка с сыном вернулась домой в Киев и продолжает поддерживать ВСУ, наших врачей и пострадавших.
«Воины! Наши воины света! Столько всего хочется написать от гордости за наших воинов. Честно, я даже как женщина ощущаю большую защиту от таких мужчин. Мужчин, которые позволяют существовать нашему будущему!» - написала Ксения.
Также она привела в пример хорошую цитату по теме с одним интервью: «Россия не несла такого политического и военного поражения за последние 100 лет».
Мы писали, чтобы изменить свою продуктивность и быть довольной своим телом, артистка решила перестроить многие привычки и решила даже питаться иначе.
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"Сейчас прохожу крутой путь трансформации. Пересматриваю все свои привычки, питание. Меняю все… Но скажу одно: если вы справитесь с собой, то сможете трансформировать себя в лучшую версию, и сможете преодолеть любую сложность или проблему в вашей жизни".
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео