Ксения Мишина первые дни после вторжения рф на наши земли проводила заграницей в рамках съемок для нового сериала. Спустя несколько месяцев артистка с сыном вернулась домой в Киев и продолжает поддерживать ВСУ, наших врачей и пострадавших.

«Воины! Наши воины света! Столько всего хочется написать от гордости за наших воинов. Честно, я даже как женщина ощущаю большую защиту от таких мужчин. Мужчин, которые позволяют существовать нашему будущему!» - написала Ксения.

Также она привела в пример хорошую цитату по теме с одним интервью: «Россия не несла такого политического и военного поражения за последние 100 лет».

Мы писали, чтобы изменить свою продуктивность и быть довольной своим телом, артистка решила перестроить многие привычки и решила даже питаться иначе.

"Сейчас прохожу крутой путь трансформации. Пересматриваю все свои привычки, питание. Меняю все… Но скажу одно: если вы справитесь с собой, то сможете трансформировать себя в лучшую версию, и сможете преодолеть любую сложность или проблему в вашей жизни".

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео