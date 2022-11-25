Популярна українська співачка, відома артистка та друга «Холостячка» не соромиться говорити про незручності, розповідає про те, як доглядає себе і стрепетом ставиться до близьких та родини. Злата має насичений графік роботи, тому лише у вільний від зйомок час дозволяє собі трохи розслабитись із друзями.

«Світло вимкнули, ліфти не працюють. Йду пішки! Але нічого, потерплю! Головне, у рідній Україні й ці часи переживу! Але тут підставка. Скалодроми не працюють, їхати на скеледромі і не перевірити графік відключення… Але нам все ж таки вдалося знайти місце, кайф!» - Розповіла Злата.

Також вона показала екстремальні розваги та порадувала кількома кадрами із вільного вечора.

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Раніше співачка Злата Огневич зізналася, що поїхала в район Дарниці у Києві, доки в неї вдома немає світла. При цьому вона встигла протягом 15 хвилин свого перебування на заправці, втратити телефон і за такий же час його знову виявити. Там вона розшукала балаклаву своєї мрії і купила її.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.